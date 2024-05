Euro 2024, Écosse : la liste provisoire élargie à 28 joueurs annoncée

À quelques semaines du début de l’Euro, Steve Clarke a annoncé sa liste de joueurs convoqués pour la compétition qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Ils seront d’abord 28 joueurs dans cette première liste écossaise, qui devra être réduite à 26 le 7 juin prochain.

L’équipe provisoire est bien composée des joueurs majeurs de l’effectif, avec Andy Robertson, Scott McTominay et John McGinn. Le très expérimenté Craig Gordon, âgé de 41 ans, et le très jeune Ben Doak de Liverpool, sont également dans cette liste élargie.

La liste des 28 de l’Écosse

Gardiens : Zander Clark (Heart of Midlothian FC), Craig Gordon (Heart of Midlothian FC), Angus Gunn (Norwich City) et Liam Kelly (Motherwell FC)

Défenseurs : Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (Al-Ettifaq FC), Ross McCrorie (Bristol City), Scott McKenna (FC Copenhague), Ryan Porteous (FC Watford), Anthony Ralston (Celtic Football Club), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers Football Club), Greg Taylor (Celtic Football Club) et Kieran Tierney (Real Sociedad)

Milieux : Stuart Armstrong (Southampton FC), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), Ryan Jack (Rangers FC), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic FC), Kenny McLean (Norwich City) et Scott McTominay (Manchester United)

Attaquants : Ché Adams (Southampton), Ben Doak (Liverpool), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), James Forrest (Celtic Football Club) et Lawrence Shankland (Heart of Midlothian FC).