CdF, MHSC : la déception de Vitorino Hilton

Éliminé par le Paris SG en demi-finale de Coupe de France (2-2, 5 t. a. b. à 6), Montpellier était terriblement déçu. À l'image de son capitaine, le vétéran brésilien Vitorino Hilton (43 ans), interrogé au micro d'Eurosport 2.

La suite après cette publicité

«Il y a beaucoup de déception, évidemment. On voulait vraiment arriver en finale. Après, les tirs au but, c’est la loterie, c'est tombé sur Junior Sambia, ça pouvait tomber sur n’importe qui. Mais on est revenu deux fois au score contre une super équipe du PSG quand même», a-t-il lâché.