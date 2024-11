Qualifs CdM 2026 : le Qatar évite la catastrophe contre l’Ouzbékistan, l’Irak et la Jordanie se neutralisent

Choc de la 5e journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 dans la zone Asie, la rencontre entre le Qatar et l’Ouzbékistan pouvait avoir des allures de finale. En effet, les Ouzbeks qui disposaient avant le match de six points d’avance sur les Qataris pouvaient écarter leur rival et faire un grand pas vers une première participation historique à un Mondial en cas de victoire. Barragiste, le Qatar voulait récupérer son retard de son côté et a démarré la rencontre de la meilleure des manières avec un doublé de son buteur phare Almoez Ali (25e et 41e) en première période. Pour autant, l’Ouzbékistan n’a pas abdiqué et sa pépite du CSKA Moscou Abbosbek Fayzullaev a réduit l’écart (75e) puis égalisé d’un coup de tête rageur (80e). Finalement, à la 12e minute du temps additionnel, Lucas Mendes a arraché la victoire (90e +12) pour le Qatar. Avec cette victoire 3-2, le Qatar revient à trois points de son adversaire et reprend espoir dans ces éliminatoires.

Devant s’imposer pour suivre le rythme de l’Iran et de l’Ouzbékistan, les Émirats arabes unis n’ont fait qu’une bouchée du Kirghizistan à domicile. Avec des buts de Suhail (15e et 90e) et Meloni (35e), les Emiratis se sont imposés 3-0 et confortent leur troisième place à trois points de l’Ouzbékistan. Dans le groupe B, l’Iraq (3e) et la Jordanie (2e) initiaient la lutte pour la deuxième place derrière la Corée du Sud. Les deux formations qui étaient à égalité de points n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul 0-0 et restent à cinq points de la Corée du Sud tout en comptant deux points d’avance sur Oman. Le Sultanat s’est imposé sur le score de 1-0 grâce à un but d’Al Ghassani en fin de match (83e) contre la Palestine. Un succès 1-0 qui permet à Oman - qui est actuellement barragiste - de se relancer. Les chances de la Palestine se réduisent en revanche.

Les matches de la journée