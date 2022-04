Le Dynamo Kiev affrontera le Barça, Dortmund et le PSG pour collecter des fonds

Le Dynamo Kiev va prochainement affronter les plus grandes écuries européennes... pour la bonne cause. Alors que le championnat local est suspendu depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le club de la capitale a annoncé ce vendredi qu'il allait jouer une série de matchs amicaux contre de grands clubs européens pour collecter des fonds. «Le but de ces matchs est d'informer la communauté internationale sur la terrible guerre en Ukraine et de récolter des fonds pour soutenir les Ukrainiens qui ont souffert de la guerre avec l'agresseur russe», explique le club.

«Des matchs amicaux entre le Dynamo et les principaux clubs européens sont prévus pour avril-juin 2022, notamment le Borussia (Dortmund, Allemagne), le Paris Saint-Germain (Paris, France), le Steaua (Bucarest, Roumanie), le Legia (Varsovie, Pologne), Barcelone (Espagne), Milan (Italie), Benfica (Lisbonne) (Lisbonne, Portugal), Ajax (Amsterdam, Pays-Bas), Sporting (Lisbonne, Portugal) et Bâle (Suisse)», ajoutent les Blanc et Bleu.