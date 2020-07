Ça se bouscule pour la bonne affaire Malang Sarr !

L'heure de l'envol. Après quinze années passées sous le maillot de l'OGC Nice, Malang Sarr (20 matches et 1 but cette saison toutes compétitions confondues) a décidé de partir cet été 2020. Une nouvelle connue depuis plusieurs semaines mais que le club azuréen a officialisé mercredi. L'occasion pour le défenseur âgé de 21 ans de faire ses adieux à Nice, une ville où il est né en tant que personne et en tant que footballeur. « Je resterai un joueur de l'OGC Nice à vie, c'est comme ça. J'ai commencé ici, j'ai tout vécu ici, c'est le club de ma ville, c'est mon club de cœur, ça restera pour toujours. C'est un chapitre qui se ferme, j'en ai un autre à ouvrir. J'ai hâte de voir ce qu'il me réserve. »

Et justement, le prochain chapitre devrait débuter très prochainement. La seule question est de savoir où ? Libre, Malang Sarr présente l'avantage d'être disponible gratuitement. Ce qui est forcément un plus, notamment avec la crise liée au coronavirus. A cela, il faut ajouter que l'international espoirs français a du potentiel et reste un jeune joueur, ce qui est une belle opportunité à saisir. Tout cela, les écuries européennes en sont bien conscientes et comptent passer à l'offensive pour s'attacher ses services.

Des courtisans partout en Europe

Tout près de Nice, en Italie, la cote de Sarr est élevée. Depuis quelques mois déjà, le Napoli est séduit par son profil. Les Partenopei voient en lui le parfait successeur de Kalidou Koulibaly, qui a de fortes chances de filer pour de bon cet été. Mais d'autres clubs transalpins ont également craqué pour le footballeur né en 1999. Ainsi, l'AC Milan et la Lazio Rome sont sur le coup assure la presse italienne. L'Inter d'Antonio Conte aussi. Outre les écuries de Serie A, des clubs de Bundesliga, qui raffolent des Français, ont aussi coché le nom de Malang Sarr.

Le RB Leipzig, Hoffenheim, Wolfsbourg mais aussi le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach se sont tous positionnés. Rien que ça ! Rejoindre l'Allemagne, qui permet aux jeunes talents de s'exprimer et d'exploser au plus haut niveau, pourrait être une bonne solution. Enfin, la Premier League fait aussi les yeux doux au natif de Nice. Arsenal et Everton auraient notamment un œil sur lui d'après la presse britannique. Prêt à relever un nouveau challenge, Malang Sarr a donc l'embarras du choix. À lui de faire le bon !