Rennes - Monaco : la réaction à chaud d’Alidu Seidu

Ce samedi soir, l’AS Monaco est allé chercher la victoire à Rennes. Létal en première période, le club de la Principauté a été robuste en seconde période pour conserver son avantage au score. Un résultat forcément frustrant pour les Bretons qui stagnent à la 10e place au classement. Au terme de la rencontre, Alidu Seidu a fait part de sa frustration et a affirmé que l’ASM était meilleur que Rennes au micro de DAZN :

«On a eu un adversaire difficile. Il fallait voir les supporters à la fin du match car c’est dur pour eux. C’est dur aussi pour le staff. On ne doit pas lâcher. Tout le monde travaille dur mais on doit faire mieux. On est tombés sur un Monaco très efficace. Ils ont marqué sur leurs occasions. Il va falloir se réfugier sur le travail.»