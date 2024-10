Ligue 1 : l’AS Monaco gagne à Rennes et met la pression sur le PSG

Ce samedi soir, l’AS Monaco faisait face à un déplacement périlleux à Rennes. Face à une équipe bretonne toujours difficile à manœuvrer sur ses terres, les Asémistes n’avaient pas le droit à l’erreur pour mettre la pression sur le PSG et prendre leurs distances avec l’OM. Et après une rencontre disputée sous une pluie diluvienne face au Dinamo Zagreb en milieu de semaine (2-2), Monaco voulait poursuivre son invincibilité. Pour ce faire, Adi Hütter sortait l’artillerie lourde et cela a payé dès les premières minutes de jeu. Bien plus inspirés que leurs hôtes du soir, les Monégasques ont mis la pression très tôt aux abords de la surface bretonne et ont obtenu un corner. Ainsi, Eliesse Ben Seghir a délivré un centre parfait vers la tête de Thilo Kehrer, qui ne s’est pas fait prier pour ajuster Steve Mandanda (0-1, 6e).

Toujours aussi menaçant, l’ASM a pourtant été rejoint sur une action anodine. Trouvé aux 30 mètres sur la droite des buts de Philipp Köhn, Ludovic Blas n’a pas hésité et a armé une frappe diaboliquement puissante qui est venue se loger dans la lucarne du gardien monégasque (1-1, 11e). Partie sur des bases effrénées, cette première période a continué d’être agitée et c’est finalement Monaco qui a repris les commandes du match. Trouvé dans la profondeur par Eliesse Ben Seghir, Folarin Balogun ne s’est pas précipité et a ajusté Mandanda d’un lob astucieux (1-2, 22e). Après ce nouveau but, le rythme est retombé et Monaco est rentré aux vestiaires avec un avantage au score plutôt logique.

Rennes a manqué de créativité pour égaliser

Au retour des vestiaires, le SRFC a montré de meilleures intentions pour revenir dans la partie. Sous l’impulsion d’un Amine Gouiri actif et entré en jeu avant la pause à la place d’un Albert Gronbaek blessé. Alors que Ben Seghir, dans tous les bons coups ce soir, a trouvé la barre de Mandanda, Arnaud Kalimuendo a touché le poteau droit de Kohn sur la contre-attaque suivante (49e). Dans une rencontre où tout pouvait s’emballer très vite, le tempo s’est légèrement calmé et Monaco n’a clairement pas facilité la tâche à des Rennais trop brouillons pour revenir dans la partie. Et même quand Rennes trouvait un intervalle pour faire mal, Kohn était là pour veiller au grain et maintenir l’avance monégasque, comme sur la tentative de Truffert (58e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 19 7 10 6 1 0 14 4 2 PSG 16 6 15 5 1 0 20 5 3 Marseille 14 7 8 4 2 1 16 8 4 Lille 13 7 5 4 1 2 13 8 5 Reims 11 6 2 3 2 1 10 8 6 Lens 10 6 3 2 4 0 5 2 7 Nantes 9 6 3 2 3 1 9 6 8 Strasbourg 9 6 2 2 3 1 12 10 9 Nice 8 6 8 2 2 2 14 6 10 Rennes 7 7 0 2 1 4 11 11 Voir le classement complet

Plus les minutes s’égrenaient, plus les occasions rennaises se faisaient rares. Pourtant, la pression était bel et bien mise par le bloc rennais aux abords de la surface de l’ASM. Pour autant, un manque de créativité criant a sérieusement contrecarré les plans des locaux face à un club de la Principauté bien en place. Le club du Rocher, solide comme un roc, a donc conservé son avantage au score en faisant parler son art de la conservation et un brin de malice très utile dans les derniers instants du match. Avec ce succès bienvenu, Monaco reprend la première place et met la pression sur le PSG avant sa rencontre contre Nice ce dimanche. Nouvelle défaite pour Rennes qui stagne à la dixième place.