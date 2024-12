PSG - OL : l’explication de Mikautadze sur son altercation avec Donnarumma

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé sans trop forcer face à l’OL dans ce choc de la 15e journée de Ligue 1 (3-1). Après une entame de match manquée, les Lyonnais pensaient revenir dans la partie grâce au joli but signé Mikautadze. L’international géorgien avait trompé d’un subtil ballon piqué Donnarumma.

La suite après cette publicité

Au moment du but, les deux hommes avaient d’ailleurs eu une altercation. Ce qui avait un peu tendu les 22 acteurs. L’arbitre du match avait décidé de donner un carton jaune aux deux joueurs. En zone mixte, Mikautadze a évoqué cette scène. «Ce n’est rien, ce n’est rien. J’ai rigolé donc il l’a un peu mal pris. Mais je suis allé le voir, je lui ai dit que ça me faisait plaisir de lui mettre un lob» a lancé le buteur lyonnais qui a ensuite fait part de sa frustration.« On est un peu déçus parce qu’on était venus chercher quelque chose ici. Il nous manquait de faire notre jeu. Quand on l’a fait, on s’est créé des opportunités. Mais c’était assez compliqué (…) Le PSG était prenable. C’est juste qu’on mal fait les choses. On aurait pu revenir au score.»