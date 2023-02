Ligue 1 : Strasbourg s’offre Montpellier, Angers tient tête à Lorient, Nantes se relance

Ce dimanche après-midi avait lieu le traditionnel multiplex de 15h avec notamment une affiche du bas de tableau entre Strasbourg et Montpellier. Les Strasbourgeois, à la Meinau et qui n’avaient pas gagné un seul match cette saison à domicile, espéraient briser la malédiction face à une équipe montpelliéraine qui n’a remporté que 2 de ses 13 derniers matches de Ligue 1. Et tout commençait très mal pour les visiteurs puisque Strasbourg marquait après seulement 13 secondes de jeu. Sur un bon centre de Morgan Sanson, Habib Diallo ouvrait la marque et mettait les siens sur de bons rails. Mais le match basculait à la demi-heure de jeu avec l’exclusion d’Aholou pour une grosse semelle sur Fayad.

On s’attendait alors à voir Montpellier revenir… mais ce sont bien les Strasbourgeois qui enfonçaient le clou. Après une erreur de Kouyaté, Habib Diallo s’offrait un doublé (2-0, 45e) et scellait la victoire des siens puisque même en supériorité numérique, Montpellier ne revenait pas. Au classement, Strasbourg reste dans la zone rouge, mais revient à un point du premier non-relégable. Toujours dans le bas de tableau, Angers, lanterne rouge du championnat et qui restait sur 13 défaites de rang en championnat, se déplaçait sur la pelouse de Lorient. Les Merlus, à domicile, lançaient Bamba Dieng et Romain Faivre sur le front de l’attaque. Mais malgré une belle domination lorientaise et de belles occasions, le match ne s’est jamais emballé et le score n’a pas bougé. Angers a au moins pu stopper l’hémorragie avec ce match nul mais l’opération maintien reste encore très loin pour le moment. Lorient reste dans le haut de tableau mais connaît un bon coup d’arrêt.

Auxerre n’y arrive pas, Nantes se relance

Autre match qui concernait une équipe relégable : Ajaccio - Nantes. Les Corses, à domicile, espéraient confirmer leur victoire face à Angers un peu plus tôt dans la semaine avec une nouvelle victoire ce dimanche. Face à la formation d’Antoine Kombouaré sans Andy Delort, toujours sur le banc, Ajaccio n’a pas su emballer le match. Dans un match équilibré marqué par de nombreuses fautes, les Canaris ont réussi à trouver la faille en seconde période. Guessand a fait trembler les filets adverses tout comme Ludovic Blas sur penalty (90e). Après sa défaite face à l’OM mercredi, le FC Nantes se relance et enfonce un peu plus Ajaccio qui pointe toujours à la 18e place.

Enfin dans le dernier match de ce multiplex de 15h, Auxerre et Reims se sont quittés sur un triste 0-0. Les hommes de Will Still n’ont pas été aussi inspirés que sur les derniers matches et Balogun, meilleur buteur du championnat, s’est montré très discret. Même son de cloche pour Auxerre qui, à domicile, n’a pas réussi à emballer la rencontre et galère toujours autant à prendre des points dans cette Ligue 1. Les hommes de Christophe Pelissier restent 19e et voient la concurrence s’éloigner doucement, mais sûrement.

Les résultats de 15 h

Ajaccio 0- 2 Nantes (Guessand, Blas)

(Guessand, Blas) Auxerre 0-0 Reims

Lorient 0-0 Angers

Strasbourg 2-0 Montpellier (Diallo x2)

