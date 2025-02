FA Cup : Manchester City a eu chaud à Leyton Orient

C’est week-end de FA Cup en Angleterre avec le 4e tour. Après la qualification de Manchester United hier face à Leicester, Manchester City se rendait sur le terrain de Leyton Orient avec une composition remaniée (Reis, O’Reilly, Nico Gonzalez, McAtee et Marmoush tous dans le onze de départ). Déjà dans le dur cette saison avec les titulaires, les Cityzens ont souffert avec cette équipe inédite. Ils ont même encaissé le premier but du match, un lob du milieu de terrain signé Jamie Donley (1-0, 16e), aidé par le dos d’Ortega. Pour ne rien arranger, la dernière recrue du mercato, Nico Gonzalez, sortait sur blessure quelques minutes après.

La suite après cette publicité

Global 27 Possession 73 54 Duels gagnés 46 66 Passes réussies 89

Mécontent de ses joueurs, et en particulier de sa défense centrale, Guardiola a été contraint d’accélérer les choses à la pause. Il a sorti l’ensemble de sa charnière (Vitor Reis et Ruben Dias) pour faire entrer John Stones et Abdukodir Khusanov. L’ancien Lensois a d’ailleurs eu une incidence directe sur le retour des siens puisqu’il a dévié le tir cadré de Rico Lewis, permettant l’égalisation (1-1, 56e). À force de reculer, le 7e de League One (3e division) a fini par craquer sur un but de De Bruyne (1-2, 79e). Manchester City a eu chaud mais s’est bel et bien tiré de ce mauvais pas. Le voilà qualifié pour le 5e tour.