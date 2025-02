Manchester United prend très cher en Angleterre

Il y a des victoires plus difficiles à assumer que des défaites. C’est ce qu’apprend, à ses dépens, Manchester United ce matin. Pourtant vainqueur dans le temps additionnel de Leicester (2-1) au 4e tour de FA Cup, le club devrait célébrer cette qualification chèrement acquise. Elle fait du bien par les temps qui courent, d’autant que les Foxes ont mené au score avant d’être retournés en seconde période. C’est tout l’inverse ce matin dans la presse anglaise, qui tire encore une fois à boulets rouges sur les joueurs de Ruben Amorim, et ce pour plusieurs raisons.

Commençons par le dénouement de ce match. Harry Maguire a donné la victoire aux siens, face à son ancien club, d’une belle tête piquée à la 90e+3. Old Trafford explosait de joie, Sir Alex Ferguson applaudissait tout sourire en tribunes jusqu’aux ralentis diffusés à la télévision. Le défenseur était hors-jeu d’un bon mètre au départ de l’action, en compagnie de trois de ses coéquipiers tout de même. Le but aurait dû être refusé. Problème, la VAR n’intervient qu’au 5e tour en FA Cup et l’arbitre assistant n’a pas eu l’œil. «Nous n’avons pas été vaincus par le Fergie Time, mais par un hors-jeu» a lâché, amer, Ruud van Nistelrooy après la rencontre.

Roy Keane : «C’est choquant à quel point c’est vraiment, vraiment mauvais»

Le coach de Leicester, éphémère intérimaire des Red Devils en novembre entre le départ d’Erik ten Hag et l’arrivée de Ruben Amorim, en connaît quelque chose en matière de Fergie Time, lui qui a frappé à 150 reprises avec MU entre 2001 et 2006. «Avec la VAR, vous pouvez déceler un hors-jeu pour quelques centimètres mais là il y avait un mètre, et une ligne entière de joueurs, s’est insurgé le Néerlandais en conférence de presse. C’est dur à encaisser parce que l’équipe méritait la prolongation. Des décisions comme celle-là, à notre niveau, sont difficiles à avaler.» Dans une saison compliquée, Leicester sortait effectivement d’une belle prestation.

Cela nous permet d’ouvrir le 2e chapitre, la nouvelle prestation moribonde des Red Devils. Dès la mi-temps, Roy Keane sur Sky Sports ne passait pas par 4 chemins pour dire ce qu’il en pensait. «C’est choquant à quel point c’est vraiment, vraiment mauvais, démarrait l’ancien capitaine du club. Il n’y a eu aucun tir cadré. Ils en ont eu deux contre Crystal Palace (le week-end dernier). C’est tellement ennuyeux.» Son constat à la fin de la rencontre n’était pas plus optimiste. «Ne vous laissez pas tromper. Il faut les féliciter pour la qualification, mais la performance en elle-même n’était pas bonne.»

Ruben Amorim : «C’est un bon résultat, pas une bonne performance»

Ruben Amorim ne disait pas le contraire, lui qui a pu se satisfaire de la première encourageante de Patrick Dorgu. «C’est un bon résultat, pas une bonne performance.» Lui aussi regrette le manque d’enthousiasme et d’énergie de son équipe. «Nous devons faire beaucoup mieux avec le ballon et sans le ballon. Nous n’avions aucune envie en première mi-temps. Ensuite, nous avons joué un peu mieux, avec un peu plus de vitesse, en gagnant des deuxièmes ballons et nous avons ensuite réussi à renverser la situation» soulignait le Portugais, déçu encore une fois. «On passe à l’étape suivante.» A chaque jour suffit sa peine.