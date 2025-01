Gros scandale de racisme lors de Getafe - Barcelone

Ce dimanche matin, on ne parle que de ça en Espagne. Samedi soir, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Getafe dans le cadre de la 20e journée de Liga. Malgré une énorme domination avec notamment 21 tirs, le Barça n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) et perd ainsi de précieux points dans la course au titre. Après la rencontre, Hansi Flick était forcément très frustré du scénario du match et ne se privait pas de le dire au micro de Movistar : «nous étions déçus, nous savions que nous voulions gagner, nous avons eu des occasions de gagner. On peut facilement voir ce que c’est que de jouer ici, ils défendent très bien. Nous n’avons pas réussi à faire ce qu’il fallait ».

La suite après cette publicité

Mais si en Espagne, on évoque ce résultat, on aborde surtout les accusations du latéral gauche Alejandro Baldé. Ce dernier a dénoncé des insultes racismes. «Je voulais dire que j’ai reçu plusieurs insultes racistes et j’espère que La Liga va agir. J’en ai informé l’arbitre. C’était en première mi-temps et à la fin j’en ai parlé à l’arbitre, qui a activé le protocole. ’ai reçu plusieurs insultes racistes de la part de certains supporters aujourd’hui, et je pense que c’est quelque chose que je dois dire ici. Je pense que c’est quelque chose qui ne devrait pas se produire», a expliqué l’international espagnol au micro de Movistar avant de réagir également sur son compte Instagram. « Le racisme n’a sa place ni dans le football ni dans la vie, il faut continuer à lutter pour que ces actes disparaissent. C’est dommage qu’en 2025 ces choses continuent d’arriver».

L’arbitre a fait un rapport

Une nouvelle polémique qui confirme que le football espagnol est de plus en plus gangrené par des affaires des racismes avec notamment le cas Vinicius Jr. Après la rencontre, Hansi Flick a tenu à défendre son joueur. «Il n’y a pas de place pour cela dans le football ou dans la vie, c’est incroyable de subir encore cela à l’époque où nous vivons, c’est totalement inadmissible. Ces gens devraient rester chez eux et nous devons lutter contre cela. Les gens autour d’eux devraient faire quelque chose parce que c’est injuste et irrespectueux», a lâché le technicien allemand alors que le Barça a rapidement réagi pour apporter son soutien au joueur. « Il n’y a pas de place pour le racisme. Nous sommes à 100 % avec toi, Balde », a écrit le club catalan.

La suite après cette publicité

Du côté de Getafe, le coach José Bordalás a également tenu à s’exprimer sur le sujet et a demandé à la Liga de punir durement les supporters concernés. «Je ne le savais pas et je suis d’accord avec ce qu’a dit Flick. Je suis contre tout commentaire, tout chant raciste, je suis totalement d’accord, et bien, ils devraient les trouver et les faire sortir des terrains de football, je l’ai déjà dit à plusieurs reprises», a-t-il expliqué. L’arbitre de la rencontre a bien ouvert un protocole à la mi-temps après le signalement de Baldé confirme Mundo Deportivo. Reste à savoir la suite de cette histoire alors que ces événements sont de plus en plus nombreux en Espagne.