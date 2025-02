Santos : nouveau match très compliqué pour Neymar

Le retour de Neymar à Santos ne se passe pas de la meilleure des manières pour le moment. Marqué à la culotte par ses adversaires, le Brésilien n’est pas encore parvenu à faire trembler les filets ou à distribuer de passe décisive en trois matchs de championnat. Et la rencontre face aux Corinthians a une nouvelle fois été difficile pour l’ancien joueur du PSG. Sur le terrain, la star a reçu de nombreux coups et été la cible d’interventions très viriles, notamment un tacle de Raniele, averti d’un carton jaune. Auteur d’une perte de balle amenant le deuxième but adverse, il a été remplacé à la 66e minute sous les huées du stade.

Car en tribunes, aussi, le joueur de 33 ans a été chahuté. Accueilli dans une ambiance hostile, il a répondu à la foule en applaudissant et en envoyant un baiser vers les tribunes. Tout au long du match, il a été la cible de provocations, notamment une banderole représentant un certificat médical. Interrogé après la défaite de son équipe (1-2), l’attaquant formé à Santos a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe, qui n’a toujours pas gagné depuis son arrivée (deux nuls et une défaite), notant une certaine amélioration : « c’est très bien de jouer dans ce stade. Nous savons à quel point il est difficile de jouer ici, nous connaissons les supporters du Corinthians, l’une des plus grandes bases de fans du Brésil, qui ne cessent de pousser et d’encourager. Nous avons fait un bon match, meilleur que les précédents, mais nous devons encore améliorer certains aspects. »