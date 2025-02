Barça : Ronald Araujo hanté par son rouge face au PSG

La saison dernière, le FC Barcelone pensait avoir fait le plus dur face au Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions. Vainqueurs 3 buts à 2 à l’aller, au Parc des Princes, les Catalans avaient ouvert le score au match retour. Malheureusement pour eux, l’expulsion de Ronald Araujo en première période a changé le cours de la rencontre et Paris s’est finalement qualifié pour les demi-finales en s’imposant 4 buts à 1. Et ce carton rouge a été difficile à digérer pour le défenseur uruguayen.

La suite après cette publicité

« Bien sûr, on se sent important dans ces matches. Même si j’ai 25 ans, j’ai déjà une certaine expérience. Cela se voit dans les grands matches, je ne me suis jamais caché. La catastrophe du PSG est arrivée, mais j’aime ces matches. Voyons comment je me sens. Au début, cela (son carton rouge) m’a hanté, surtout pendant le reste de la saison. Mais avec le temps, j’ai oublié, c’est du passé. Une table rase. Il y a une nouvelle histoire à écrire. Les grands joueurs sont forts mentalement et savent comment surmonter ces situations. Je me considère comme l’un d’entre eux. Je ne nie pas qu’après cela, en Liga, je n’étais pas au niveau que j’ai d’habitude, mais il faut continuer. Il me reste encore beaucoup à faire, à construire et à donner pour ce club », a-t-il confié à Sport.