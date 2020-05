OL : Jean-Michel Aulas a envoyé une lettre à la ministre des Sports

Depuis le 30 avril dernier et la décision de la Ligue de Football Professionnel d'arrêter définitivement la saison 2019-2020, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas tente tout pour que le championnat reprenne prochainement. Récemment, l'homme fort du club rhodanien avait même envoyé un courrier à certains parlementaires. Et JMA continue son combat. Ce dernier a cette fois-ci envoyé une lettre à la ministre des Sports Roxana Maracineanu, ce mercredi soir, comme le rapporte La Provence notamment.

L'AFP, qui s'est procurée celle-ci, a dévoilé un extrait : « nous vous demandons instamment que, comme pour le deuxième tour des municipales, et sous le couvert et le contrôle du Comité scientifique, vous puissiez autoriser dès le 2 juin la reprise des entraînements collectifs par groupe maximum de onze, afin d'envisager en commun avec la LFP une clause de revoyure le 15 juin qui permettrait de décider de reprendre (ou pas) l'activité des matchs à huis clos aux alentours de début juillet. » On attend désormais la réponse de la ministre des Sports.