Mohamed Salah devient le meilleur buteur des Reds à Anfield en Coupe d'Europe

Lors de la rencontre entre Liverpool et l'Ajax Amsterdam, comptant pour la 2ème journée de la Ligue des Champions, Mohamed Salah a inscrit le premier but des Reds (17e, 1-0) avant l'égalisation des Ajacides par l'intermédiaire de Mohammed Kudus (27e, 1-1).

Avec désormais quinze réalisations en C1 à Anfield, l'Egyptien dépasse la légende du club, Steven Gerard et ses quatorze brindilles. Une statistique qui symbolise le très bon rendement de l'ailier en Coupe d'Europe et qui le place définitivement parmi les meilleurs attaquants que Liverpool ait connus.

Most European Cup / Champions League goals scored for Liverpool at Anfield:



▪️ 15 - Mohamed Salah

▪️ 14 - Steven Gerrard



The Egyptian King of the Kop. #UCL pic.twitter.com/Yysflig8Nc