Le Sénégal démonte la polémique Sadio Mané

C’est une polémique assez surprenante qui a eu lieu du côté de l’Arabie saoudite et du Sénégal. Alors que le Sénégal affronte le Soudan du Sud lors des éliminatoires au Mondial 2026, l’état de santé de Sadio Mané inquiétait. Pourtant, l’attaquant d’Al-Nassr avait joué l’intégralité des derniers matches dans le championnat saoudien. De quoi créer une polémique auprès des supporters qui estimaient que l’ancien de Liverpool choisissait ses matches. Et cette histoire a tellement pris de l’ampleur que le porte-parole de la fédération sénégalaise a été obligé de démentir ces informations.

«Mané n’a pas de problème. Il s’entraîne avec le groupe depuis son arrivée, et ses deux derniers entraînements ont eu lieu hier. Il n’y a aucun problème. Il a couru seul pendant quelques minutes, puis il a rejoint l’entraînement avec le reste des joueurs. Mané ne souffre d’aucune blessure et est prêt à affronter le Soudan du Sud et le Togo», a confié Kara Thioune dans des propos rapportés par Al-Riyadiah.