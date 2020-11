Real Madrid : Zinedine Zidane veut que Lucas Vazquez soit prolongé

Titularisé par Zinedine Zidane lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l’Inter en Ligue des Champions ce mercredi (0-2), Lucas Vazquez n’a pas déçu. S’il n’a pas été directement impliqué sur les buts madrilènes, l’ailier droit espagnol de 29 ans a visiblement livré une performance satisfaisante aux yeux de son entraîneur. Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, le tacticien français n’a pas manqué de faire l’éloge de son joueur à qui il semble visiblement très attaché. «Il arrive toujours en premier sur le terrain. Il se donne à fond. Je l'ai toujours apprécié, j'ai toujours apprécié ce que Lucas fait sur le terrain. Il a l'occasion de montrer ce qu'il est».

«C'est un Canterano et Madrid l'a dans son cœur. Je suis heureux pour lui et pour l'équipe», confie-t-il avant d’évoquer le futur de son joueur à qui il ne reste plus que quelques mois sur son contrat à Madrid. «Je ne pense pas que ce soit possible qu’il ne renouvelle pas son contrat. C'est un joueur qui est ici chez lui et le Real Madrid le sait. Lui et Nacho sont là depuis longtemps et il mérite de rester ici». Les choses sont désormais claires pour l'entraîneur madrilène. Ne manque désormais plus qu’à connaître la décision des dirigeants de la Casa Blanca.