Bologne, PSG : Thiago Motta évasif sur son avenir

Depuis plusieurs semaines, il est l’un des noms souvent évoqués pour prendre la relève de Christophe Galtier sur le banc du PSG la saison prochaine. Auteur d’une saison encourageante à la tête de Bologne, Thiago Motta a désormais un avenir incertain qui se profile. Avec la possibilité de revenir dans le club au sein duquel il avait raccroché les crampons, l’ancien international italien va-t-il rester avec les 13e de Serie A ou même partir pour un des autres clubs qui lui font la cour ?

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant l’ultime rencontre de championnat face à Lecce dimanche (21h), l’entraîneur de 40 ans a forcément été relancé sur son avenir. «Le plus important, c’est le projet technique qui est une priorité pour moi et pour le club, a rappelé Motta. Je reverrai Saputo (ndlr : le président de Bologne) et ensuite on verra. Il est toujours important de se rencontrer, de parler de notre avenir. Je parle du projet technique parce que je peux le contrôler. (…) M’ont-ils proposé un renouvellement de contrat ? Je le répète : pour moi, le projet technique est important. Ai-je eu des demandes ? Non, je n’ai eu aucune demande.» Une réponse pour le moins vague…

À lire

PSG : le beau geste du CUP pour Sergio Rico