Barça : où en est Luis Suarez ?

Un match qui a laissé des traces. Le 9 janvier dernier, le FC Barcelone s'inclinait face à l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Une défaite 3-2 qui avait placé Ernesto Valverde plus que jamais sur la sellette à l'époque (il a été limogé peu après, ndlr). Pour ne rien arranger, les Blaugranas avaient perdu Luis Suarez sur blessure. L'Uruguayen, qui avait joué sous infiltration ce jour-là, avait été opéré quelques jours après du ménisque externe du genou droit. Et alors que la presse ibérique assurait qu'il manquerait environ six semaines de compétitions, l'ancien joueur de Liverpool, dont on sait qu'il a eu des problèmes réguliers avec son ménisque, a finalement manqué aux siens beaucoup plus longtemps.

Luis Suarez a retrouvé la forme

«L'avant-centre du FC Barcelone Luis Suarez a subi une arthroscopie dimanche afin de résoudre grâce à une suture son problème au ménisque du genou droit. La durée de son absence est estimée à 4 mois». Un vrai coup dur pour les Culés qui perdaient l'un de leurs atouts offensifs (14 buts en 23 matches toutes compétitions confondues cette saison). Une absence qui intervenait peu avant celle d'Ousmane Dembélé (février) et qui obligeait le club barcelonais à recruter un joker médical en la personne de Martin Braithwaite. Mais finalement, Luis Suarez n'a manqué que douze rencontres de son équipe.

En effet, avec l'épidémie de coronavirus et la suspension de la Liga ainsi que de la Ligue des Champions, l'international uruguayen a pu "profiter" de ce temps pour se soigner et se remettre d'aplomb. «Je me suis entraîné chez moi (durant le confinement) en attendant de pouvoir retrouver les terrains de la Ciutat Esportiva», a-t-il expliqué hier au site officiel du FC Barcelone. Puis, El Pistolero a évoqué sa reprise avec le groupe catalan dans le respect des règles sanitaires en vigueur en Espagne.«Je me sens bien. Je reprends le rythme avec mes coéquipiers. Revenir de blessure est toujours un peu compliqué parce qu'il y a une certaine appréhension mais je profite beaucoup de pouvoir m'entraîner avec mes coéquipiers».

Un été 2020 capital

Et visiblement, l'Uruguayen a retrouvé la forme. Selon Sport, Luis Suarez s'entraîne à un bon rythme alors que les séances sont plus intenses. Il devrait recevoir le feu vert du staff médical d'ici samedi afin de participer à la rencontre contre Majorque le 13 juin. Quique Setién pourrait donc bien faire appel à lui. Toutefois, ses sensations sur le pré dicteront le nombre de minutes qu'il jouera, un peu plus de 5 mois après sa blessure. Ce qui est certain, c'est que Luis Suarez a hâte de retrouver les terrains et d'aider le Barça à gagner le titre national après un début d'année 2020 particulièrement éprouvant. «Il faut s'habituer à jouer sous cette chaleur. Sans public, ce serait spécial. Nous sommes tous focalisés sur le titre en Liga. Nous voulons remporter tous nos matches».

L'occasion pour lui de montrer qu'il en a encore sous le pied et qu'il peut apporter à son club. Un club où son contrat prendra fin dans une année, soit en juin 2021. Mais son bail pourrait être prolongé d'un an s'il dispute plus de 60% des matches la saison prochaine. Ce qui n'est pas certain puisque le Barça veut absolument recruter Lautaro Martinez (Inter Milan). Une arrivée qu'aurait même validé Luis Suarez, qui ne compterait pas faire de cadeaux à l'Argentin. Mais les Culés, qui ont un secteur offensif bien garni, pourraient aussi ouvrir la porte à l'Uruguayen âgé de 33 ans. Des écuries de MLS suivraient notamment son cas. L'été 2020 promet d'être animé pour Luis Suarez.