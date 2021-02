MU : Bruno Fernandes a faim de trophées

Buteur à deux reprises lors de la victoire de Manchester United contre la Real Sociedad en seizième de finale aller de Ligue Europa jeudi soir (4-0), Bruno Fernandes a encore impressionné. Le milieu portugais est sur un nuage en ce moment et le principal concerné espère enchaîner pour glaner beaucoup de trophées avec les Red Devils.

«Mon objectif est de marquer le plus de buts possible et évidemment d'obtenir autant de passes décisives que possible pour mes coéquipiers. (...) La position dans laquelle je joue est faite pour ça, d'aider et de marquer quand vous le pouvez. Mais le plus important pour moi, l'objectif, ce sont les trophées. Gagner des trophées est plus important que de marquer des buts», a lâché le Portugais.