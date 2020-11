Diego Lugano explique son échec au PSG

Il a fait partie de la grande première vague de recrutement signée QSI au PSG. Diego Lugano a débarqué en France à l'été 2011, en provenance de Fenerbahçe où il était considéré comme un véritable héros après 5 saisons passées en Turquie. Recruté par Leonardo qui voulait en faire le taulier de la défense parisienne, l'international uruguayen n'a pas eu le rendement escompté. Plus que son côté rugueux, c'est sa lenteur et ses interventions souvent limites qui ont été retenues.

Lui-même est conscient de ne pas avoir su donner son meilleur avec le Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à France Football, celui qui est devenu l'un des dirigeants du club brésilien de São Paulo FC, a reconnu avoir « la sensation de ne pas vraiment avoir été à la hauteur. Sportivement, je n’ai pas assuré, c’est vrai. J’aurais dû être plus important. Je me suis souvent demandé pourquoi... »

Pas aidé par le PSG

Si Lugano reconnaît ses difficultés de l'époque (il sera prêté à Malaga la saison suivante puis transféré à WBA en Angleterre), il assure avoir des circonstances atténuantes. Car au-delà de son impact sportif, il a été recruté pour faire évoluer la mentalité du club francilien. « J’ai été un des premiers étrangers de l’ère QSI à débarquer. Leonardo m’avait donné la responsabilité de changer la mentalité du vestiaire, de le professionnaliser en quelque sorte. J’ai entamé cette transition mais c’était difficile de faire accepter ça. J’ai perdu pas mal d’énergie dans ce processus. (…) Il y avait un groupe de joueurs qui n’allaient pas pouvoir rester, c’était certain. Et ce n’était pas évident pour eux de l’accepter... », raconte-t-il.

Il est vrai qu'en 2011, le PSG possédait un effectif composé de joueurs recrutés par l'ancienne direction et des nouvelles stars recrutées par QSI (Pastore, Ménez, Sirigu, etc). Lugano a donc débarqué dans un environnement pas encore au niveau des meilleurs clubs européens.« Je n’ai pas été aidé car le PSG n’était pas prêt à opérer de tels changements. Je suis resté quatre mois à chercher une école pour mes filles, je devais me débrouiller pour trouver un appartement, une protection sociale... Dans une nouvelle ville et sans parler la langue, ce n’était pas simple. Et c’est pendant ces 4-5 mois que j’ai dû jouer le plus, en étant préoccupé par ma famille. Ça ne se fait pas. Quand tu investis autant d’argent sur un joueur, tu ne peux pas l’accueillir comme ça ». Cependant, il assure avoir bel et bien réalisé ce travail de l'ombre qui lui a été confié. Un travail qui sera surtout confié et pris en charge par un certain Zlatan Ibrahimovic dès l'été suivant.