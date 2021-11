Real Madrid : la prédiction de Carlo Ancelotti sur Eden Hazard

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti est un homme optimiste. Eden Hazard (30 ans) se trouve dans une situation extrêmement compliquée au Real Madrid, où il n'a jamais justifié les 115 M€ déboursés par les Merengues pour le faire venir de Chelsea en 2019. L'entraîneur de la Casa Blanca en est bien conscient mais il a assuré que l'international belge faisait tout pour s'en sortir. « Sa situation n'est pas facile. Même s'il semble qu'il ne donne pas tout de la même manière, ce n'est pas comme ça. Il essaie de changer, d'avoir des routines différentes... Il le gère bien en ce moment », a-t-il dans un premier temps lancé ce mardi, en conférence de presse, avant la rencontre entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk mercredi (18h45, 4ème journée de la phase de poules de Ligue des champions).

L'ex-coach de Chelsea ou encore du Milan a pourtant un très bon pressentiment au sujet de l'ancien Lillois. « Je pense que dès que il reprendra le rythme de la compétition et aura de nouveau des bonnes sensations, c'est un joueur de haut niveau qui fera à nouveau partie des dix meilleurs au monde. » Le Mister, toujours avec une bonne pointe d'optimisme, a conclu en envoyant un message positif à Eden Hazard : « beaucoup de joueurs qui ne jouent pas doivent avoir la foi. Personne ne pensait que le moment de Mariano (Diaz) pourrait arriver, il est venu et il l'a apprécié et a très bien joué, faisant preuve de professionnalisme. C'est ce que Hazard et les autres doivent faire. »

