Serie A : l'Atalanta se défait de Naples dans un match fou

Après le derby della Madonnina en début d’après-midi, la Serie A enchaînait avec une autre belle rencontre. À 18h, l’Atalanta et le Napoli s’affrontaient à Bergame. Gros choc, mais prestation décevante des deux équipes qui n’inscrivaient aucun but en première période. Mais les 22 acteurs se réveillaient enfin en seconde partie. Au retour des vestiaires, le score se débloquait d’abord par l’intermédiaire de Zapata qui venait ouvrir la marque (52e) avant que Zielinski ne lui réponde quelques minutes plus tard (58e). 1-1, puis 2-1 pour la Dea grâce à Gosens (64e) et même 3-1 avec une réalisation de l’inévitable Muriel (71e).

Gosens s’illustrait même avec un doublé, mais son second but était en fait un contre-son-camp, 3-2 pour le Napoli (75e). Un espoir de courte durée pour les hommes de Gennaro Gattuso qui encaissaient un quatrième but à la 79ème minute, de Romero pour l'Atalanta. 4 buts à 2, score final. Rencontre agitée et prolifique à partir de la seconde période. Grosse opération des Bergamasques qui passaient de la 7ème à la 4ème position au classement, à égalité de points avec la Roma, troisième.

