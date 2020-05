Le Stade Rennais a la voie libre pour Mohamed Salisu !

Il n’a que 21 ans et dispute sa première saison en Liga avec l’équipe première du Real Valladolid (27 matches, 2§ titularisations, 1 but), mais Mohamed Salisu s’est déjà construit une belle réputation de solide défenseur en devenir. De l’autre côté des Pyrénées, le Ghanéen a d’ailleurs vu son nom être associé au Real Madrid et l’Atlético de Madrid est plus qu’intéressé par ses services. Nous vous révélions également que le Stade Rennais était sur les rangs, tout comme les Anglais de Brighton.

La suite après cette publicité

Une bataille s’est donc engagée pour enrôler un joueur dont le montant de la clause libératoire est de 12 M€. Un montant conséquent pour une formation comme le SRFC, mais qui semblait plus abordable pour les autres courtisans. Cependant, Marca annonce que les Rouge-et-Noir seraient en pole dans ce dossier, et ce, pour plusieurs raisons.

Rennes en pole

Premièrement, parce que l'Atlético semble être hors course. En manque de liquidités, les Colchoneros ne voulaient pas payer ces 12 M€ et pensaient faire baisser la note en incluant plusieurs joueurs dans la transaction. Une aubaine pour les Bretons qui auraient accepté de payer la clause. Ensuite, Valladolid veut boucler ce dossier au plus vite.

Le club d’Hatem Ben Arfa sait qu’il ne pourra pas retenir Salisu une année de plus. Le but est donc de récupérer au plus vite l’argent, plutôt que d’attendre une fin de saison programmée entre juillet et août et risquer une blessure de son joueur. Enfin, d’après le quotidien espagnol, Rennes aurait les faveurs de Valladolid par rapport au reste des prétendants. Sur le papier, les Bretons semblent donc plus que jamais en pole position.