Stade Rennais : Florian Maurice veut tenter le gros coup Mohammed Salisu

Toujours pas officiellement nommé directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice est déjà au travail et a déjà quelques idées pour le mercato. Nous vous avons fait part des noms de Jeremie Boga (Sassuolo), Cabral (FC Bâle), Mohammed Kudus (Nordsjaelland) ou encore de Denis Bouanga (AS Saint-Étienne). Selon RMC Sport, Florian Maurice aurait glissé un autre nom à ses dirigeants afin de se renforcer en défense. À savoir celui de Mohammed Salisu qui évolue au Real Valladolid et qui impressionne en Liga.

Le défenseur central ghanéen de 21 ans est l'une des révélations de Liga et se retrouve dans le viseur du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid. L'intérêt des Colchoneros est d'ailleurs très prononcé et le Stade Rennais devra jouer des coudes pour prendre le meilleur dans ce dossier. Le Real Valladolid attend pas moins de 12 millions d'euros, soit la clause libératoire du joueur.