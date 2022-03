JT Foot Mercato : la confidence de Mbappé à Pogba met le feu à l'Espagne

La suite après cette publicité

La confidence de Kylian Mbappé à Paul Pogba fait grandement parler en Espagne

L'arrivée de Kylian Mbappé à Clairfontaine a fait grand bruit ce lundi dans les journaux ibériques. La cause, une phrase que le Parisien a prononcée à l'oreille de Paul Pogba disant «j'en ai trop marre». Il n'en fallait pas plus pour la presse espagnole. Le numéro 7 du PSG ne précise pas de quoi il s'agit, mais ce n'est pas ce qui a empêché AS d'affirmer qu'il parlait à Pogba de la situation au Paris-Saint-Germain. Mbappé n'en pourrait plus des méthodes du club de la capitale, notamment celles de son président Nasser al-Khelaïfi. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça, d'après nos informations. Oui Mbappé en a marre de l'environnement toxique du PSG, mais il n'en a pas après Nasser. Bien au contraire ! Le natif de Bondy apprécie le dirigeant du PSG, lui qui est l'un des rares à l'avoir toujours soutenu.

Ça se complique pour Mauricio Pochettino à Manchester United

D'après le journal L'Equipe, le PSG devra débourser 20 M€ en cas de licenciement de Mauricio Pochettino. Une somme qui n'empêcherait pas le Paris Saint-Germain de sceller l'avenir de l'Argentin cet été. Depuis plusieurs mois, son avenir semble s'écrire à Manchester United, mais Sky Sports explique ce mardi que le coach argentin n'est plus le grand favori. Plusieurs noms sont sortis comme Julen Lopetegui et Luis Enrique. Pour Thomas Tuchel, la question est de savoir s'il souhaitera rester à Chelsea une fois le club racheté... Il reste donc Pochettino et Erik ten Hag, le coach de l'Ajax Amsterdam. C'est ce dernier qui aurait l'avantage pour reprendre le banc des Red Devils. Le Néerlandais est devenu le choix numéro 1 du board mancunien. Il faudra juste convaincre l'Ajax de lâcher son coach, dont le contrat se termine à l'été 2023.

Le Barça a choisi le remplaçant d'Ousmane Dembélé

En Espagne, le Barça aurait trouvé son bonheur pour remplacer Ousmane Dembélé cet été d'après le média Sport. Le club catalan tente de recruter en Premier League et de s'attacher les services du Brésilien de Leeds United, Raphinha. Il y aurait même déjà un accord avec le joueur autour d'un contrat de 5 ans. Une offre de 35 M€ a été faite aux Peacocks. Reste à savoir si ces derniers accepteront de laisser partir leur joueur.