Tottenham : Antonio Conte compte beaucoup sur Hugo Lloris

En conférence de presse après la victoire contre Brentford (2-0), l'entraîneur de Tottenham Antonio Conte a couvert d'éloges son gardien de but et capitaine Hugo Lloris, sous contrat avec les Spurs jusqu'à l'été prochain : «Je viens juste d'arriver. Je ne suis là que depuis un mois. En ce moment, bien sûr, nous avons plusieurs situations à résoudre. Hugo Lloris est le capitaine de cette équipe. Il est le capitaine de l'équipe de France aussi. Nous parlons d'un gardien de but de classe mondiale.»

«Aujourd'hui, il est très concentré, et il sait très bien que nous devons maintenant essayer de faire de notre mieux, a ajouté le technicien italien, avant de poursuivre. Moi en tant qu'entraîneur, Hugo en tant que gardien de but et tous les joueurs doivent être performants, à un haut niveau. Nous aurons le temps de parler de lui. Je le considère comme un joueur important pour Tottenham, pour son expérience et parce qu'il est d'abord un bon gardien de but. Il joue depuis de nombreuses années avec Tottenham et il est toujours investi pour ce club.»

