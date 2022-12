CdM 2022, EdF : Antoine Griezmann loue le comportement de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de croiser le fer avec la Pologne en huitièmes de finale, Antoine Griezmann n'a pas manqué de saluer l'ascension de Kylian Mbappé sous le maillot tricolore. Devenu élément incontournable du collectif de Didier Deschamps, le Bondynois a reçu un bel hommage de son coéquipier en sélection.

«Kylian en 2018 c’est pas le même joueur, ni la même personnalité que maintenant. On le voit beaucoup plus dans le groupe, les entraînements. il parle beaucoup, il met la joie de vivre. il sait qu’il est important pour nous. il sait que chaque geste va être regardé par les journalistes, les fans et ses coéquipiers. il est irréprochable», a ainsi assuré le joueur des Colchoneros. L'intéressé appréciera.