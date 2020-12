Nantes : Raymond Domenech va débarquer avec Robert Duverne

La suite après cette publicité

Rappelez-vous ces tristes images. Robert Duverne, fou furieux, retenu par Raymond Domenech alors que le préparateur physique a compris que les joueurs de l'équipe de France ne s'entraîneraient pas. Plus de dix ans plus tard, les deux hommes vont se retrouver à Nantes.

Comme le révèle 20 Minutes, le FC Nantes a laissé à son nouvel entraîneur, lié jusqu'à la fin de la saison, la possibilité de venir avec un adjoint. C'est en cette qualité, et non celle de préparateur physique car le club nantais a déjà ce qu'il faut sous la main, que Robert Duverne va rejoindre son acolyte pour sa pige de six mois.