Téléfoot confirme qu'il rend l'antenne après la 24e journée

Le retour de la Ligue 1 sur Canal +, officialisé par la Ligue de Football Professionnel ce jeudi, indique la fin de La Chaîne Téléfoot. Via un mail envoyé à ses abonnés, le bébé du groupe Mediapro a confirmé qu'il rendait l'antenne après le dernier match de la 24e journée de Ligue 1, à savoir Olympique de Marseille-Paris SG.

«Cher abonné, la Ligue de Football Professionnel vient d'annoncer un accord avec un autre diffuseur concernant la retransmission du Championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT à compter de la 25ème Journée et ce, jusqu'à la fin de cette saison. Comme nous vous l'avons déjà indiqué, le service TELEFOOT diffusera l'intégralité de la 24ème Journée, y compris le match OM-PSG du dimanche 7 février. Nous reviendrons vers vous, par email et sur notre site Internet, d'ici dimanche soir afin de vous tenir informé des détails relatifs à l'arrêt du service ainsi que des modalités de résiliation de votre abonnement, sans qu'il vous soit nécessaire de contacter le service client à cet égard», peut-on lire.