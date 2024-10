Le Real Madrid cartonne sur internet

Avec son incroyable équipe de stars (Vinicius Jr, Jude Bellingham, Rodrygo, Kylian Mbappé, Luka Modric, etc…), le Real Madrid est logiquement une équipe mondialement suivie par les fans du ballon rond. Le club merengue peut même se targuer d’avoir le site internet le plus suivi de la planète football depuis plusieurs années.

«Pour la huitième année consécutive, Realmadrid.com est le site web du club de football le plus visité au monde, avec une moyenne de 8,9 millions de visites par mois (selon les données fournies par la société d’analyse numérique SimilarWeb). Avec des versions en espagnol, anglais, français, allemand, portugais, japonais, chinois et arabe, notre site a clôturé la saison avec un record de 68 millions d’utilisateurs uniques (ceux qui visitent le site au moins une fois), soit 2 % de plus que l’année précédente», peut-on lire sur le site officiel des Merengues.