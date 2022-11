CdM 2022, EdF : Jordan Veretout calme le jeu pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Jordan Veretout (29 ans) préfère mettre l'accent sur le collectif. Alors que l'équipe de France a déjà validé sa place pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, c'est en partie grâce à Kylian Mbappé (23 ans), qui compte déjà 3 buts à son actif depuis le début de la compétition au Qatar. En conférence de presse ce lundi, le milieu de terrain de l'OM a calmé le jeu autour du serial buteur du PSG pour la suite du tournoi qatari.

« Je pense que pour gagner une Coupe du Monde ou aller le plus loin, c'est un groupe et pas un joueur. On est très heureux de l'avoir dans l'effectif. Il est important pour nous. Il va vite, il enchaîne vite. Depuis le début du Mondial, il est sur trois buts. J'espère que ça va continuer pour lui et pour le bien de l'équipe. »