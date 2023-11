Stade Océane : 5 plaintes pour agressions sexuelles déposées par des supportrices du RC Lens et du LOSC

Scandale au stade Océane du Havre. Le 20 octobre dernier, le RC Lens se déplaçait et affrontait le HAC (0-0) pour le compte de la Ligue 1. Un déplacement qui ne s’était pas passé comme prévu pour certaines supportrices lensoises, victimes de fouilles abusives, qui avaient ainsi déposé une pré-plainte en ligne à la suite de palpations devant l’antre havraise. Mais l’affaire a pris de l’ampleur, puisque cinq plaintes pour agressions sexuelles ont été déposées au Havre par des supportrices du RC Lens et du LOSC évoque Bruno Dieudonné, procureur de la République du Havre, à l’AFP. «Deux autres plaintes sont en cours d’acheminement», ajoute-t-il.

Mais l’enquête devrait être simplifiée car les cinq plaintes visent toutes «la même personne, une vigile chargée des palpations de sécurité sur les supporters de sexe féminin», commente Bruno Dieudonné, qui précise que cette employée «n’avait jusque là jamais fait parler d’elle». Il rajoute que les plaignantes ont rapporté des fouilles «ressenties comme invasives, évoquant des attouchements sur la poitrine et les parties génitales», même s’il faudra tout de même «démontrer l’agression sexuelle, et notamment un élément intentionnel». De son côté, le HAC se défend : «C’est la première fois que les stadiers sont mis en cause, et la personne chargée de la palpation n’a jamais été pointée du doigt auparavant». Une affaire qui n’a pas dit son dernier mot…