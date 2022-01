Ligue 1 : Saint-Etienne s'impose face à Angers

Saint-Étienne se déplaçait ce mercredi à 19h sur la pelouse d'Angers pour un match en retard comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Initialement prévu le 9 janvier dernier, la rencontre avait été reportée suite à de nombreux cas de Covid dans l'effectif angevin. Pour ce match, les deux formations comptaient de nombreux absents, huit du côté du SCO et dix pour les Verts. Pascal Dupraz, pour son match sixième match sur le banc stéphanois, a aligné un 4-4-2. Le coach forézien a pu compter pour cette rencontre sur le retour de Ryad Boudebouz, négatif au Covid-19 et aligné en attaque avec Arnaud Nordin, à noter également les titularisations des anciens Angevins Sada Thioub et Paul Bernardoni. En face, Gerald Baticle avait opté pour son classique 3-5-2, le coach angevin avait aligné le même onze de départ que celui qui s'était imposé le week-end dernier face à Troyes (2-1).

La suite après cette publicité

Dans un début de match assez rythmé, c'étaient les joueurs du SCO qui se créaient la première grosse occasion, lorsque Ismaël Traoré voyait son coup de tête sauvé sur la ligne par le milieu stéphanois Bakary Sako (3e). Le rythme de la rencontre était ensuite retombé au quart d'heure de jeu, Saint-Étienne avait alors pris le contrôle du ballon, mais sans réussir à se créer d'occasions. Les Verts perdaient Sako sur blessure juste avant la mi-temps, Denis Bouanga, tout juste revenu de la CAN le remplaçait(39e). Ce changement marquait le début de quatre minutes de folies durant lesquels Bernardoni sauvait son équipe sur une frappe croisée de Pereira Lage (41e), avant que Casimir Ninga loupe son duel face à son ancien coéquipier en croisant trop sa frappe (42e). Mais la révolte des Angevins se stoppait brutalement une minute plus tard lorsque le défenseur du SCO Batista Mendy poussait le ballon dans ses propres filets en voulant intercepter un centre fort d'Yvann Maçon (43e, 0-1).

Un deuxième clean sheet pour les Verts

Saint-Étienne qui avait concrétisé sa domination stérile juste avant la mi-temps, revenait des vestiaires avec l'envie de faire le break, mais la puissante frappe de Bouanga, bien servit dans la profondeur par Boudebouz, était arrêté par Danijel Petkovic (48e). Dans une seconde mi-temps aussi peu animée que la première, ce sont les Stéphanois qui se montraient les plus dangereux, mais le portier angevin restait vigilant, en stoppant une nouvelle frappe puissante d'Arnaud Nodin (63e). Les hommes de Pascal Dupraz, qui n'avaient réalisé avant ce match qu'un seul clean sheet cette saison en Ligue 1, étaient auteurs une solide prestation défensive en repoussant bien les quelques rares assauts d'Angers.

À la 74e minute, les deux coachs effectuaient un double changement pour redonner du rythme à la rencontre avec les entrées des Angevins Taibi et Mbock en attaque et de Youssouf et d'Aouchiche au milieu du terrain pour Saint-Etienne. Mais cela ne changea pas la physionomie de ce match qui était de plus en plus engagé physiquement plus la fin de la rencontre approchait. Malgré quelques longs ballons angevins dans le temps additionnel pour revenir au score, les Verts de Pascal Dupraz résistaient et s'imposaient. Saint-Etienne remportait ainsi son premier match en Ligue 1 depuis le 21 novembre dernier, une victoire sur la pelouse de Troyes (0-1). Grâce à ce succès, les Verts qui restent dernier de Ligue 1 avec 15 points, reviennent à seulement cinq points de Bordeaux, premier non relégable. Angers garde sa 12e place.