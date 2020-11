Luis Campos, le pourquoi d'une absence

Depuis plus de deux mois maintenant, Luis Campos n’a plus été aperçu au domaine de Luchin. Si certains ont pu penser que le conseiller du président était parti, il en serait tout autre. Dans son édition du jour, l’Équipe nous apprend que cette absence, qui pèserait beaucoup sur les épaules de Christophe Galtier, serait due à un conflit entre Campos et Marc Ingla, le directeur général du club. De vives tensions qui auraient éclaté cet été lors du départ de Loïc Rémy.

Le directeur sportif portugais s’était mis d’accord avec l’attaquant pour le prolonger, mais c’était sans compter sur l’intervention de Marc Ingla. En effet, l’affaire capotait pour des raisons de primes. Si l’adjoint de Campos, Olivier Gagne a annoncé son départ ces derniers jours, le Portugais est, lui, contractuellement lié à Gérard Lopez par le biais de la société Scoutly. Un départ coûterait donc beaucoup d’argent au club lillois. Reste désormais à savoir si l'on verra de nouveau à Lille celui qui ne s’est plus montré depuis la fin du mois d’août.