AC Milan : le très joli but de Theo Hernandez !

Alors que l’AC Milan était mené 2-0 en finale de la Supercoupe d’Italie face à l’Inter, Theo Hernandez redonne espoir aux siens. À la 52e minute, le latéral gauche français s’élance pour tirer un coup franc et trompe Yann Sommer d’une magnifique frappe à ras du sol.

Ce but relance un match jusque-là dominé par l’Inter, qui avait pris une avance confortable grâce à Lautaro Martinez et un but de Taremi. Les hommes du nouveau coach Sergio Conceição ont encore une trentaine de minutes pour réagir s’ils veulent repartir avec le trophée.