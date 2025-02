OL - PSG : Achraf Hakimi justifie sa célébration

Double buteur sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour donner la victoire au PSG, Achraf Hakimi a été l’un des éléments centraux de cette rencontre, lui qui aurait pu être expulsé après une contestation très énergique auprès de l’arbitre en première mi-temps. Si en ouvrant le score, il a d’abord pointé agressivement la tribune du doigt, il s’est ensuite calmé et a exécuté quelques pas de danse, en hommage au streamer marocain Ilyas El Maliki, capitaine de la sélection marocaine lors de la Kings League.

«C’était une dédicace à Ilyas qui faisait cette célébration pendant la Kings League. J’aimais cette célébration et je voulais la faire quand je marque», a précisé le latéral droit des Lions de l’Atlas après la rencontre. Une célébration porte-bonheur, puisqu’il s’est offert un doublé quelques minutes plus tard, qui a mis le PSG à l’abri après la réduction du score de Rayan Cherki. Ses 4e et 5e but cette saison, lui permettant d’égaler son record sous le maillot du PSG.