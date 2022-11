OM-OL : Laurent Blanc flingue ses joueurs !

La suite après cette publicité

Laurent Blanc était attendu. Dimanche soir, l'entraîneur lyonnais a fait son retour à l'Orange Vélodrome, lui qui a vécu de beaux moments dans cette enceinte en tant que joueur. Pour ce rendez-vous en terrain connu, le Français avait décidé d'innover en misant sur un 4-4-2 dimanche soir, histoire d'avoir un onze équilibré et qui ne prenne pas l'eau face aux Phocéens. Mais ses choix n'ont pas été payants puisque son équipe s'est inclinée 1 à 0. Elle a été dominée de la tête et des épaules en première période avant d'être un poil mieux en deuxième sans être transcendante.

Après la rencontre, Jeff Reine-Adelaïde a évoqué cette défaite. «On est très déçus, car on n’a pas réussi à mettre en place ce que l’on voulait faire. On a réussi à se créer plus d’occasions en deuxième mi-temps, mais c’est vraiment en première mi-temps que l’on a perdu ce match. On savait qu’ils allaient mettre de l’intensité, on n’a pas sur répondre en première mi-temps. On doit continuer de travailler. Le coach m’a demandé de conserver le ballon, d’aider le bloc à remonter. On a su mieux jouer en deuxième mi-temps, mais il nous a manqué le dernier geste. On va mettre ce match de côté et on va se mettre au boulot pour le match contre Nice. Ce sera un match décisif comme chaque match de Ligue 1».

Laurent Blanc n'est pas content de ses joueurs

Son entraîneur, Laurent Blanc, était, lui, agacé. Présent sur le banc rhodanien depuis le 9 octobre suite au départ de Peter Bosz, Le Président est au chevet d'une équipe malade. Mais pour la première fois depuis sa prise de fonction, le technicien tricolore, qui a souvent pointé les manques physiques de ses hommes, a envoyé des piques à ses joueurs. Présent en conférence de presse après la rencontre, il a confié : «il y avait plus d'espaces, Marseille faisait moins de replacements défensifs. J'aurais aimé prendre un but sur une action, pas sur un coup de pied arrêté. Il y a une énorme faute de marquage. Ça aurait été bien de rentrer à 0-0, mais il y a eu trop peu de choses défensivement».Le coach a indirectement visé Moussa Dembélé, qui était au marquage sur le corner de Jordan Veretout qui a amené le but de Samuel Gigot à la 44e.

Mais l'attaquant, remplacé à la pause, n'a pas été le seul à être pris pour cible. «Je change deux joueurs à la mi-temps (Aouar et Dembélé sortent, Toko Ekambi et Reine-Adelaïde entrent, ndlr), pas de système. Pourquoi je fais des changements ? Parce que je trouve que les joueurs, c'est insuffisant. Il y a des joueurs qui peuvent amener quelque chose, donc il fallait le faire. En première période, on était trop brouillon, mais défensivement, certains ont fait le boulot. Les premières 45 minutes, je n'ai pas vu beaucoup d'équipes proposer de jeu ici, même Lens. On attendait la deuxième mi-temps, mais il fallait être meilleur avec le ballon. En première, on a été trop médiocres». Comme Dembélé, Houssem Aouar, qui a perdu beaucoup de ballons, a été ciblé. Remonté après cette défaite, Laurent Blanc espère une réaction la semaine prochaine face à Nice.