Le message d’amour de Pierre-Emerick Aubameyang pour l’OM

Désormais attaquant du club saoudien d’Al-Qadsiah qui est actuellement troisième du championnat, Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans), s’est plutôt bien adapté avec 7 buts en 13 matches. Terminant sur une bonne note une belle année 2024 pour lui, l’attaquant gabonais avait crevé l’écran la saison dernière avec l’Olympique de Marseille (30 buts et 11 offrandes en 51 matches).

Alors qu’il a publié une vidéo rétrospective de sa saison, l’ancien du Borussia Dortmund et d’Arsenal avait reçu des messages de soutiens d’anciens supporters phocéens. Répondant à un message d’un supporter qui lui disait «On ne t’oublie pas Auba», Pierre-Emerick Aubameyang s’est fendu d’une réponse affectueuse : «Moi non plus.» De quoi renforcer un peu plus le lien entre l’attaquant gabonais et l’Olympique de Marseille.