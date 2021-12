Mino Raiola ouvre la porte à un départ d'Erling Haaland au Barça

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à NOS, l'agent Mino Raiola s'est prononcé sur l'avenir de son client norvégien Erling Haaaland, notamment sur un possible départ au FC Barcelone, qui suit le joueur de 21 ans depuis un bon moment : «Haaland peut-il attendre Barcelone ? Haaland peut attendre tout le monde. Nous n'avons pas d'accord préalable avec un club. Nous allons chercher la meilleure option et je n'exclus pas non plus une autre année à Dortmund, théoriquement c'est encore possible.»

Le conseiller de joueurs italo-néerlandais est d'ailleurs confiant quant au retour des Blaugranas sur la scène européenne, malgré ses difficultés financières actuelles : «Le FC Barcelone restera toujours l'un des plus grands clubs du monde malgré sa situation actuelle. Dans un ou deux ans, ils seront de retour. Barcelone a le pouvoir de créer de grands accords économiques. Ils n'auront besoin que d'un ou deux ans pour revenir.»