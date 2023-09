L’Inter s’attaque à la prolongation de plusieurs de ses cadres

La suite après cette publicité

Tout va bien du côté de l’Inter actuellement ! Les Nerazzurri connaissent un début de saison rêvé avec cinq victoires en autant de rencontres de Serie A et les joueurs de Simone Inzaghi sont donc logiquement en tête du championnat italien. Et les Milanais le doivent aussi à la bonne forme de leur buteur maison, Lautaro Martinez. L’attaquant argentin a inscrit le but synonyme d’égalisation contre la Real Sociedad pour l’entrée en lice du club lombard en Ligue des Champions.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Inter, Lautaro Martinez devrait rapidement prolonger avec les Nerazzurri sachant que le joueur de 26 ans est une des clés du secteur offensif de Simone Inzaghi. Le club milanais a d’ailleurs l’intention d’étendre son bail jusqu’en 2028. Tout devrait donc se décanter très rapidement alors que la direction lombarde souhaite également prolonger Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco et Denzel Dumfries. Affaire à suivre…