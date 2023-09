Inter Milan : un début de saison sur les chapeaux de roue pour les Nerazzurri !

La suite après cette publicité

La saison dernière a été quelque peu mouvementée dans les deux sens pour l’Inter Milan, au point de vivre une campagne assez paradoxale. D’un côté, les résultats auraient difficilement pu être meilleurs puisque les Nerazzurri ont remporté la Supercoppa contre l’AC Milan (3-0), la Coppa face à la Fiorentina (2-1) tout en disputant la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City (1-0) et en terminant à la troisième marche du podium en Serie A, derrière le Napoli et la Lazio. Mais derrière ce bon bilan sportif, certains épisodes sont venus apporter un certain brouillard dans le ciel bleu et noir de la ville lombarde. A l’heure où le club est annoncé en vente depuis plusieurs mois, le président et propriétaire Steven Zhang, qui détient près de 70% de l’Inter via l’entreprise Suning Holdings Group depuis juin 2016, est toujours empêtré dans plusieurs procès en Chine, aux Etats-Unis et en Italie en raison de liens trop étroits avec plusieurs institutions financières américaines, notamment Goldman Sachs, Oaktree Capital Management et Bain Capital.

De plus, l’entraîneur italien Simone Inzaghi avait même failli être remercié au cours de saison, alors que son équipe était encore en lice dans toutes les compétitions possibles. Plusieurs réunions de crise avaient été organisées en février avec le président Giuseppe Marotta, le directeur sportif Piero Ausilio, son adjoint Dario Baccin, quand certains résultats décevants s’enchaînaient en championnat pour les Nerazzurri. Mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis puisque la direction intériste a décidé de renouveler le contrat du tacticien italien jusqu’en juin 2025 : «Le FC Internazionale Milano est heureux d’annoncer le renouvellement du contrat de l’entraîneur Simone Inzaghi. Grâce au nouvel accord, l’entraîneur sera à la tête des Nerazzurri jusqu’en 2025», avait-il écrit dans le communiqué publié sur le site officiel du club en septembre dernier. De quoi jouer la carte de la continuité avec un coach apprécié par le groupe et notamment les cadres. Compte tenu de la situation financière encore compliquée, l’Inter s’est assuré son maître d’orchestre et pour le moment… à juste titre.

L’Inter Milan déroule et c’est peu de le dire. La rencontre la plus symbolique du début de cette saison reste bien évidemment la déroute infligée à l’ennemi milanais, le 16 septembre dernier (5-1). Avec la dernière victoire sur Empoli, l’Inter remporte son 5ème succès en autant de matches. C’est seulement la quatrième fois que cela se produit dans l’histoire du club nerazzurri mais Simone Inzaghi peut encore s’améliorer puisque le record absolu est de huit victoires consécutives. Au classement, les Lombards pointent logiquement à la 1ère place du championnat italien mais avec des succès impressionnants contre des équipes pas simples à manœuvrer comme la Fiorentina (4-0) ou encore Monza (2-0). Mais au-delà des résultats, c’est le jeu complet qui est à souligner. Il y a très peu de choses à redire sur ce début de saison à l’Inter.

«Un signal fort que je voulais, gagner cinq derbys consécutifs, c’est quelque chose qui manquait depuis longtemps (en réalité, cela n’était jamais arrivé, ndlr). Je suis content pour la famille de l’Inter, c’est quelque chose d’important mais nous, nous n’en sommes qu’au quatrième match. Maintenant vient la partie difficile, il va falloir bien jouer les autres matches comme ces quatre premiers», avait affirmé Inzaghi après le derby. En effet, en plus des très bons scores en Italie, l’Inter Milan est déjà la meilleure attaque avec 15 buts inscrits et la meilleure défense avec seulement un but encaissé. En bref, les cadres continuent de se responsabiliser à l’image de Alessandro Bastoni en défense et Nicolo Barella au milieu, tous deux à maturité et de Lautaro Martinez, désormais capitaine sans l’ombre de Skriniar dans le vestiaire. Des leaders certes mais pas que…

Des recrues qui cartonnent

Avec les départs de plusieurs cadres, notamment Milan Škriniar, André Onana, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko Samir Handanovic ou encore Danilo D’Ambrosio, la direction de l’Inter a dû s’activer cet été avec un budget très serré pour renforcer l’effectif de Simone Inzaghi. Le club a géré le mercato d’une main de maître avec les renforts de Juan Cuadrado (Juventus), Emil Audero (Sampdoria), Carlos Augusto (Monza), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Davide Frattesi (Sassuolo), Yann Sommer (Bayern Munich), Marko Arnautovic (Bologne) et Yann Aurel Bisseck (Aarhus). Ne dépensant pas plus de 10 M€ sur un joueur et disposant d’une balance positive de 87 M€, l’Inter Milan a su jongler parfaitement pour renforcer son équipe tout en récupérant des deniers. De plus, la colonne vertébrale Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella reste inchangée.

Et sur ce début de saison, une chose est certaine : tout va bien dans le meilleur des mondes pour ces nouveaux éléments. Les deux éléments les plus impressionnants restent le Français Marcus Thuram, déjà auteur de deux buts et de deux passes décisives en championnat, et l’Italien Davide Frattesi qui se transforme en supersub de luxe derrière le trident Barella - Çalhanoğlu - Mkhitaryan. Sur les ailes, à l’heure où la paire de latéraux Dumfries/Dimarco continue de performer, l’Inter compte désormais sur deux solutions secondaires avec Carlos Augusto et Juan Cuadrado. La paire a largement été renforcée et cela se ressent dans les rencontres étriquées. Aux cages, Yann Sommer est l’une des raisons qui expliquent la belle entame de saison défensive avec seulement un but encaissé en Serie A en cinq journées. En tout cas, l’Inter figure, sur ce début de saison, comme le grand favori au Scudetto, alors que les tenants du titre du Napoli sont en proie au doute et que l’AC Milan n’a pas su rivaliser face à son ennemi lors du dernier Derby della Madonnina (5-1).