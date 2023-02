Inter Milan : réunion de crise avec Simone Inzaghi et Giuseppe Marotta

Avant la séance d’entraînement, prévue ce mardi après-midi, une rencontre a eu lieu entre le président Giuseppe Marotta, le directeur sportif Piero Ausilio, son adjoint Dario Baccin et l’entraîneur italien Simon Inzaghi. Une réunion de crise urgente suite à la contre-performance des Nerazzurri en Serie A le weekend dernier face à Bologne (1-0). Cette défaite de dimanche a marqué les esprits et il a fallu se parler pour repartir de l’avant : «Pour être grand, un club doit avoir de la continuité. L’équipe et l’entraîneur doivent faire plus pour résoudre ce problème. Nous, en tant que club, sommes toujours prêts à les soutenir, mais c’est à eux à Appiano, dans une confrontation directe, de trouver le remède à un tel problème», a alors déclaré Marotta qui continue de mettre la pression sur le staff technique d’Inzaghi.

Avec des résultats positifs bien que trop irréguliers, Simone Inzaghi doit trouver des solutions pour valider l’objectif minimum fixé par la direction en début de saison, à savoir la qualification pour la Ligue des Champions. Cette rencontre a été jugée constructive, comme beaucoup d’autres qui ont eu lieu par le passé : la mauvaise performance de Bologne a été analysée, la mauvaise approche au stade de Dall’Ara et plus généralement les difficultés que l’équipe a à conserver une certaine continuité de rendement ont été les thèmes abordés. Selon les informations de la Gazetta dello Sport, le tacticien italien n’est pas en danger mais sa situation reste délicate et les trois prochains mois vont être décisifs.

