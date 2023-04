Le plan astucieux du FC Barcelone avec Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

C’est une belle rennaissance. Après plusieurs saisons difficiles à Barcelone, Samuel Umtiti a fait un choix fort l’été dernier : rejoindre Lecce, club qui joue le maintien en Serie A. Un pari risqué, mais payant au final. En 19 rencontres de Serie A, le défenseur central formé à l’Olympique Lyonnais a réussi à convaincre tout le monde de l’autre côté des Alpes.

Un sacré retour en force pour celui qui a multiplié les soucis au genou depuis la fin du Mondial 2018, et qui commençait à en agacer plus d’un en Catalogne. Clairement, Samuel Umtiti a encore de belles années devant lui. Prêté pour une saison, il ne devrait pas rester à Lecce, et il reviendra à Barcelone à la fin de cet exercice 2022/2023.

Il y a beaucoup de clubs intéressés

En revanche, il ne devrait pas rester en terres catalanes bien longtemps comme l’explique le média Relevo. Les plans du Barça sont très clairs : il ne sera pas gardé. Bien au contraire, ce retour en forme du défenseur français régale la direction du FC Barcelone, qui a besoin de faire des grosses ventes pendant ce marché estival.

Umtiti sera ainsi vendu, et le média espagnol explique que les intéressés ne manqueront pas. Une bonne nouvelle pour les Barcelonais donc, qui vont pouvoir récupérer un chèque pour le moins sympathique. De quoi remplir les caisses en vue des différentes opérations que veulent mener à bien Joan Laporta et Mateu Alemany, avec ce retour de Lionel Messi en tête de liste…