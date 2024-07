Dani Carvajal demande à une star de l’Espagne de signer au Real Madrid

L’Espagne tentera dimanche soir de décrocher un quatrième sacre européen face à l’Angleterre. Un match que Dani Carvajal disputera aux côtés du Cityzen Rodri. Et visiblement, le latéral droit du Real Madrid aimerait que son compatriote le rejoigne chez les Merengues où l’entrejeu est pourtant déjà bien garni.

«Oui, sans aucun doute, je le lui dis tous les jours. Quitte Manchester, il n’y a pas de soleil, viens à Madrid, on a besoin de toi, en plus, tu es d’ici, à Madrid. Il me donne du fil à retordre, il me donne du fil à retordre, mais il serait la vraie recrue, sans aucun doute. En tant qu’Espagnol, à Madrid… je pense qu’il s’intégrerait parfaitement», a-t-il déclaré au micro de la radio Cadena Cope.