L’OL officialise la venue de Rémy Descamps !

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Rémy Descamps s’est engagé ce vendredi avec l’Olympique Lyonnais. Libre depuis la fin de son contrat avec le FC Nantes, le gardien de 28 ans s’est engagé avec le club rhodanien pour les trois prochaines saisons. Alors qu’Anthony Lopes est poussé vers la sortie, l’ancien Tourangeau devrait arriver en tant que doublure de Lucas Perri.

Les Gones ont donné plus de détails sur l’arrivée de leur nouveau numéro 40 : «l’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du gardien de but Rémy Descamps, libre de tout contrat, pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2027. Né en 1996 à Marcq-en-Barœul, Rémy Descamps arrive après 3 saisons au FC Nantes où il a disputé 17 matches. Titulaire lors de la 1/2 finale de Coupe de France face à l’OL en 2023, le portier nordiste a également évolué sous les couleurs de Tours (2018), de Clermont (2018/19) et du Sporting Chaleroi (2019/21). Passé par les centres de formation de Lille, de Clermont et du PSG, il avait notamment participé à l’épopée parisienne en Youth League en 2016, disputant 9 rencontres dont la finale face à Chelsea. Agé de 28 ans, Rémy Descamps vient renforcer le secteur des gardiens de but, sous la direction de Rémy Vercoutre.»