Journal du Mercato : le FC Barcelone prépare sa révolution

Les infos du jour en France

Arkadiusz Milik voit l'OM revenir à la charge ces dernières heures. Le club phocéen a proposé un montant compris entre 7 M€ et 8 M€ plus des bonus au Napoli, qui a le Polonais sous contrat pour 6 mois encore. Une nouvelle tentative qui n’aurait toutefois pas convaincu les Napolitains rapporte Sky Italia.

Seulement trois mois après son arrivée en Bretagne, Dalbert s'apprête déjà à quitter Rennes. Selon Sky Italia, le latéral brésilien, prêté par l’Inter Milan, va quitter le championnat de France pour rejoindre la Liga et Valladolid.

Suite au départ de Sébastien Haller à l’Ajax pour 25 M€, West Ham se cherche un nouvel attaquant. Et selon la chaîne Téléfoot, les Hammers ont fait du buteur du Stade de Reims, Boulaye Dia, l’une de leur priorités. Les Anglais sont sur le point de formuler une offre de 10 M€ pour l'attaquant rémois.

Téléfoot révèle que Leipzig est désormais en pole position pour Mohamed Simakan. Un transfert puis un prêt de 6 mois cet hiver au Racing Club de Strasbourg est à l'étude entre le club alsacien et la formation allemande. L'AC Milan et le Borussia Dortmund sont aussi dans la course mais les deux clubs ont pris un gros retard sur Leipzig.

Les infos du jour à l'étranger

The Athletic annonce que Mesut Özil et son club, Arsenal, négocieraient actuellement une rupture de contrat. Alors qu’il lui reste encore cinq mois de salaires à toucher, le joueur mis au placard par les Gunners serait disposé à faire des sacrifices financiers pour pouvoir partir librement dès cet hiver.

Prêté à l'Atlético de Madrid, Lucas Torreira ne devrait pas y faire long feu. Valence serait intéressé à l'idée de faire venir le joueur qui appartient à Arsenal, assure ce jeudi le Daily Mail.

Bien connu en France pour avoir évolué à l'AJA, à Lille, à Monaco et à Bordeaux, Soualiho Meïté (26 ans) pourrait changer de club cet hiver. Le milieu de terrain du Torino était en discussion avec l'Inter Milan pour un prêt avec option d'achat, rapporte Sky Italia. Mais finalement l'ancien Lillois devrait filer chez le voisin, l'AC Milan. Il devrait être prêté avec option d'achat aux Rossoneri (prêt payant de 500 000 euros, option d'achat à 8 M€). Sa visite médicale était prévue aujourd'hui.

Sans club depuis son départ d'Al-Duhail en juillet dernier, Mario Mandzukic est toujours à la recherche d’un nouveau challenge. Selon Sky Italia, il y aurait en ce moment des contacts entre les représentants de l'AC Milan et l’agent de l’international croate.

Le focus du jour

Le FC Barcelone est sur le point de lancer sa grande révolution. Avec des pertes de près de 900 M€ sur l'année 2020 et une présidence encore vacante, le mercato des Blaugranas s'annonce particulier.

Alors que Ronald Koeman avait dressé une liste d'indésirables à son arrivée, parmi lesquels Samuel Umtiti, Junior Firpo ou encore les jeunes Riqui Puig et Carles Alena, seul ce dernier a été prêté cet hiver, du côté de Getafe. Autre joueur qui serait poussé vers la sortie : Martin Braithwaite. Un dossier compliqué à gérer puisque l'attaquant danois ne souhaiterait pas quitter le club. Enfin, le défenseur brésilien Emerson serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Prêté au Betis Séville depuis 2019, le latéral droit de 21 ans aurait tapé dans l'œil de la direction parisienne, lui dont le contrat expire cet été.

Dans le sens des arrivées, ce n'est pas un secret, Koeman veut des renforts. Mais il devra attendre que le prochain président du Barça soit élu. Une élection qui pourrait être scrutée par un certain Mino Raiola. Le super agent d'Erling Haaland aurait l'intention de placer son poulain à Barcelone et pourrait amorcer les premiers contacts très bientôt. Enfin, le feuilleton Éric Garcia touche à sa fin. Le Barça et Manchester City se sont mis d'accord sur un transfert de 5 M€ + 5 M€ de bonus. Le défenseur central pourrait débarquer le 24 janvier en Catalogne.

Les officiels du jour

Kevin Strootman quitte l'OM. Le milieu de terrain néerlandais est prêté pour 6 mois au Genoa, sans option d'achat.

A l'étranger, Lucas Piazon quitte enfin Chelsea après 10 ans de présence chez les Blues et 7 prêts. Le Brésilien s'est engagé jusqu'en 2025 avec Braga.

Le Real Madrid a réussi à se débarrasser de Luka Jovic. L'attaquant international serbe est prêté pour 6 mois à son ancien club, l'Eintracht Francfort. Aucune option d'achat n'a été prévu dans le deal.

L'ancien espoir du foot marocain, Hachim Mastour, continue de voyager. Aujourd'hui, le joueur de 22 ans a été prêté par la Reggina à Carpi, club de Serie C italienne.

