PSG : le prix du licenciement de Thomas Tuchel est connu

Une victoire 6 buts à 1 et pourtant c'est toujours la crise au PSG. Après la victoire contre Angers, les tensions ne semblent pas s'être apaisées entre Leonardo et Thomas Tuchel. Sous fond de mercato compliqué, la relation entre les deux hommes se dégrade de jour en jour à tel point que l'un des deux pourrait devoir quitter son poste. À première vue, c'est l'entraîneur allemand qui devrait en faire les frais.

Encore sous contrat jusqu'en 2021, l'ancien du Borussia Dortmund devrait pouvoir terminer la saison, les dirigeants parisiens ne voulant pas le licencier comme l'explique L'Équipe. Les 22 millions d'euros d'indemnités de Laurent Blanc ont servi de leçon et cela ne devrait pas se reproduire avec Thomas Tuchel. Surtout dans cette période où la perte de la dizaine de millions d'euros qu'impliquerait un licenciement serait difficile à encaisser. On se dirige donc vers une saison de plus de cohabitation entre l'Allemand et le Brésilien.