OM-Strasbourg : les compositions probables

Marseille reçoit Strasbourg en ouverture de la 35e journée de Ligue 1 (match à suivre en direct sur notre live commenté). En pleine course pour une place européenne, les hommes de Jorge Sampaoli n'auront pas d'autre choix que de battre leur adversaire du soir. Les Phocéens pourraient évoluer en 3-5-2, avec Mandanda dans les cages et une défense composée de Balerdi, Gonzalez et Caleta-car.

Nagatomo et Lirola évolueront sur les ailes, tandis que Rongier, Kamara et Thauvin occuperont le cœur du jeu. Enfin, Milik et Payet devraient se partager le front de l'attaque. En face, Sels gardera les buts, protégé par une défense à cinq. Le trio Koné-Mitrovic-Djiku sera aligné au centre, Guilbert et Caci prendront eux les côtés. À la récupération, on devrait retrouver Sissoko et Aholou. Liénard et Bellegarde pourraient évoluer sur les ailes et Ajorque, seul en pointe.